Toujours amoureux, Martin tente de renouer avec Chloé

Avec ses sentiments plus forts que tout, Martin ne parvient pas à rester loin de celle qu’il aime. Même si vivre loin de Chloé aura été une solution, malheureusement elle ne l’aura pas été sur le long terme. Malgré la reconstitution de la famille Delcourt et l’épanouissement de Chloé et Alex, Martin ne peut s’empêcher de se confesser sur ses sentiments envers Chloé. En effet, Martin est toujours amoureux de Chloé et il ne parvient pas à la sortir de sa tête. Chloé essaye tant bien que mal de le dissuader de rester à Sète mais cela ne semble pas le convaincre… Extrait de l’épisode 139 de Demain nous appartient.