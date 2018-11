TRAHISON – Bart force Clémentine à quitter Maxime ! (épisode 336)

Bart est contre la relation entre Maxime et Clémentine. L’adolescent a pris son courage et s’est rendu à l’hôpital, où séjourne la petite amie de son cousin. Il avoue à Clémentine tout connaître de leur relation : « Je suis au courant pour vous deux, ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Vous pouvez me faire confiance ». Mais Maxime ne sait pas que Bart va forcer Clémentine à le quitter… Le jeune homme la questionne sur des sujets sensibles : « C’est quoi votre avenir ensemble ? ». Prêt à tout, Bart va faire pression sur Clémentine : « Si vous l’aimez vraiment, alors laissez-le partir… ». Maxime va-t-il apprendre que Bart est allé rendre visite à sa copine ? Clémentine va-t-elle l’écouter et le quitter ? Extrait de l’épisode 336 de Demain nous appartient du vendredi 16 novembre 2018.