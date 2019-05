Tristan apprend TOUTE la vérité sur Justine ! (épisode 462)

Pour son bien, Gwen et Thomas ont décidé de révéler à Tristan la face cachée de Justine… Elle a quitté le Spoon sans dire un mot à son petit copain : « Justine est partie parce que c’était une escorte ». Tristan pense d’abord à une mauvaise blague. Gwen lui en montre la preuve, une photo de Justine sur le site. Mais il est dans le déni : « Ce n’est pas elle, c’est quelqu’un qui lui ressemble ». Tristan va-t-il croire Gwen et Thomas ? Justine va-t-elle revenir et lui dire toute la vérité ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.