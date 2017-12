Tristan est très blessant avec Gwen

Entre Tristan et Gwen, ça ne s'arrange pas… Depuis que Gwen a pris goût aux paris, leurs disputent ne tournent qu'autour de cela. L'amour semble prendre de plus en plus son envol. Tristan repproche à Gwen de lui avoir apporté des "mauvaises ondes" car ils ont échoués au casino. Dans ses paroles, Tristan en devient méchant. Le jeune homme ne fait que dire des reproches à Gwen qui ne parvient pas à comprendre son attitude. A quel point Gwen acceptera cette situation ?