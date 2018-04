Après plusieurs jours d’enquête, on connaît désormais le visage du tueur aux alliances. Il se trouve que celui qui connaissait le mieux le profil du serial-killer se trouve être en fait, le tueur lui-même. Combien de temps faudra-t-il à Lucie et Karim pour comprendre que le tueur aux alliances est en réalité … le profiler Marc Very ?