Le tueur fait une seconde victime, Lucie et Karim interviennent… (épisode 370)

Sur les lieux du crime, la police constate avec effroi que le mode opératoire est le même que pour le meurtre de Florian. La victime était greffière au tribunal et Lucie la connaissait. À son tour, le tueur a laissé sa marque en maquillant la victime de rouge à lèvres. Karim n’a plus de doute, le tueur aux alliances est à l’origine de ce nouveau crime. Sceptique, le lieutenant Salducci ne comprend pas pourquoi Marc Véry ne lui a pas dit qu’il sévirait de nouveau : « Il joue avec moi. Hors, dans l’appel de cette nuit, il n’a fait aucune référence à un nouveau meurtre ». Le légiste en charge de l’autopsie de Marc n’a pas été suspendu et va s’occuper du nouveau meurtre. Il constate sans étonnement que le cœur de la victime a été prélevé… Quelle tournure l’enquête va-t-elle prendre ? Marc Véry est-il à l’origine de ce deuxième homicide ? Extrait de l’épisode 370 de Demain nous appartient du jeudi 3 janvier 2018.