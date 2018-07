Un bébé médicament pour sauver Nina ! (épisode 256)

Lou et Karim sont désespérés depuis qu’ils savent qu’ils ne sont pas compatibles avec leur fille Nina. La petite fille a besoin d’une greffe de moelle osseuse si elle veut survivre. Il ne lui reste que quelques années pour trouver un donneur compatible. Mais Marianne convoque ses parents pour leur proposer une solution qui pourrait sauver Nina : un bébé médicament. Il faudrait que Karim et Lou fassent un nouvel enfant ensemble, via une fécondation in vitro, et la moelle osseuse de cet enfant pourra guérir Nina. Mais c’est une décision qui demande une grande réflexion et qui aura de lourdes conséquences… Lou et Karim vont-ils accepter ? Et comment vont réagir Anna et Victor ? Extrait de l’épisode 256 de Demain nous appartient du 27 juillet 2018.