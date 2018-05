Un cadeau de départ porte-bonheur (épisode 208)

Flore a démissionné de son poste de maire de la ville de Sète. Elle était très surprise de ne pas voir Christelle à son pot de départ. Les deux femmes semblent pourtant s’apprécier. Flore ne comprend pas pourquoi Christelle ne lui donnait pas signe de vie pendant un petit moment. Mais Christelle a refait surface et a invité Flore chez elle. Elle lui confie qu’elle ne souhaitait pas assister à son départ de la mairie car elle était triste et qu’elle allait « pleurer comme une madeleine » et donc lui gâcher son moment. Christelle lui propose une coupe de champagne et lui offre un petit cadeau : un bracelet porte-bonheur pour ses nouveaux projets. Extrait de l’épisode 208 de Demain nous appartient.