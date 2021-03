Un destin funeste pour Véry ? - DNA du 19 mars 2021 en avance

Georges reçoit un coup de fil de Martin et annonce la nouvelle à Lucie et Victoire : Véry a été retrouvé mort au Brésil ! Il s'agit en réalité d'un stratagème mis en place par Lucie et Véry en cas de danger. La police y croit et met fin à l'enquête…