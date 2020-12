Un deuxième home-jacker dans la nature ? - DNA du 17 décembre 2020 en avance

Lou et Timothée sont formels. L'homme qui les a agressé n'avait pas de tache de vin sur le poignet, contrairement à Jeanval. La piste d'un second home-jacker commence à être sérieusement envisagée, ce qui pousse la police à redoubler d'efforts pour le coincer. Au lycée, Timothée en profite pour mettre Noor en garde vis-à-vis de Rémy.