Une amitié naissante entre Leila et Samuel Chardeau ? (épisode 207)

Victoire et Leila ont l’habitude d’aller prendre un petit-déjeuner au Spoon avec une nuit de garde bien chargée. Mais avant de partir, Chardeau débarque dans la salle de repos à la recherche de quelque chose à manger. Par politesse, Victoire l’invite à se joindre à elles et Remy. Leila ne comprend pas pourquoi Victoire l’a invité ! Personne ne semble apprécier le caractère hautain, rigide et cassant de Samuel Chardeau. Alors que Victoire et Rémy ont quitté le Spoon à la suite de ses remarques désagréables, Leila continue de manger et entame la conversation avec le médecin. Et étonnamment, le courant passe bien entre eux. Ils se trouvent point commun : l’hygiène dans la salle de garde de l’hôpital. Extrait de l’épisode 207 de Demain nous appartient.