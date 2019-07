Gabriel, Arthur, Sofia et sa soeur décident d'aller nettoyer une plage. Gabriel essayede se rapprocher encore plus de Sofia sous les yeux d'Arthur qui devient de plus en plus jaloux... Gabriel trouve un déchet en forme de bague et demande en mariage la belle Sofia... Va-t-elle dire oui ? On vous laisse découvrir ! Retrouvez tous les soirs sur TF1 "Demain nous appartient" à 19h20.