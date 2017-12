Une GROSSE vidéo de Lucie et la brigade fait le buzz !

Pour la soirée de l’après Noël, Lucie et toute l’équipe de police de Sète se sont complètement allés ! Pour cause, quelqu’un a mélangé de la drogue dans le punch, ce qui a fait perdre le contrôle de la brigade. En comme si ce n’était pas suffisant, la vidéo de la soirée a été largement diffusée sur internet aux yeux de tout le monde. Et c’est Karim qui en subit les conséquences. Mais il reçoit plus tard l’appel du préfet qui le félicite de l’initiative…En effet Lucie a pris le temps de faire un montage de la vidéo virale pour en faire une campagne de sensibilisation qui a eu les mérites du préfet. Extrait de l’épisode 120 de Demain nous appartient.