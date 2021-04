Une pièce à conviction insoupçonnée... - DNA du 13 avril 2021 en avance

Manon reproche à Sofia d'avoir fait confiance aveuglément à Quentin. Elle ne l'a jamais senti, surtout depuis qu'il a enfilé le sweat qu'elle porte actuellement sans lui demander. A l'entente de cette révélation, Aurore somme sa fille de retirer le pull et l'embarque. Chez les Daunier Pascal a une montée de stress mais Hélène le rassure, ils toucheront bientôt au but.