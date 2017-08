Une soirée qui tourne mal...  

Karim et Lucie enquêtent toujours sur ce qui a bien pu arriver à Margot lors de la fête du club nautique. Karim s’aperçoit que Lyès avait filmé la soirée. Il tente de retrouver la Gopro que Lyès avait utilisée et finit par le retrouver dans les affaires de Thierry Robert qui lui aussi avait enquêté avant sa mort. Lucie et Karim décident de la regarder ensemble. Cette soirée a mal tourné pour Margot. On y voit Bart embêté la jeune femme... Et si Bart avait violé Margot ? — Extrait de l’épisode 12 de "Demain nous appartient" - Mardi 1er aout 2017.