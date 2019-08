Luc est en stage à Info Sète. Il travaille avec Flore et Rose. Mais Luc est plus "un boulet" qu'autre chose... Rose décide d'aller sur son ordinateur pour récupérer la commande des cartouches pour l'imprimante sur son historique. Lorqu'elle ouvre son ordinateur, elle tombe sur du porno... Rose et Flore sont très embarrassées.... Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20