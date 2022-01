Une vie à Sète : Aurore

Retour sur la vie d’Aurore à Sète ! Elle arrive à Sète avec toute sa famille et intègre le commissariat au poste de capitaine. Elle va enchaîner des enquêtes plus complexes les unes que les autres... Et dernièrement une enquête qui concerne sa sœur... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.