Une vie à Sète : Betty

Betty a bien grandie depuis que l’on suit ses aventures à Sète. Elle a toujours été très proche de ses parents. Ces derniers font également tout leur possible pour accompagner au mieux Betty dans sa vie et notamment pour sa passion du chant. Cette osmose et cet équilibre sont totalement bouleversés depuis l’arrivée de Laura, la fille cachée de Christelle, chez les Moreno. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.