Une vie à Sète : Camille

Retour sur la vie de Camille à Sète ! Son arrivée n'est pas passée inaperçue grâce à sa carrière d'influenceuse ! Elle tombe rapidement amoureuse de Dorian et de là commence une idylle passionnelle… Elle connaît de nombreuses tragédies, mais l'histoire avec Lizzie la met plus bas que terre.