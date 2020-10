Une vie à Sète : Judith

Entre subir une greffe de rein compliquée et apprendre que ses grands-parents ne sont pas ce qu’ils prétendent être, Judith a vécu une adolescence pour le moins riche en émotions. Elle n’a pourtant jamais cessé de les soutenir et a même trouvé l’amour dans les bras de Souleymane, le fils d’Antoine Myriel. Après la mort de Jacques, le foyer Delcourt est en crise. Une atmosphère sous tension qui pèse fortement sur le moral et le comportement de Judith… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.