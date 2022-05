Une vie à Sète : Louise

Dès son arrivée à Sète, Louise frappe à la porte de Bart pour travailler au Little Spoon. De fil en aiguille, ils tombent amoureux et ne se quittent plus ! C’est d’ailleurs pour ça qu’ils décident de se marier pour officialiser leur amour, et même d’avoir un enfant ! Mais malheureusement, le conte de fées vire au cauchemar le soir du mariage. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.