Une vie à Sète : Samuel

L'histoire de Samuel à Sète c'est avant tout une histoire d'amour avec Leila. Depuis le début de leur relation, ils ont toujours réussi à rester plus forts que les dures épreuves traversées. La réputation de Samuel ne lui rend en effet pas la vie facile. Les filles de Leila sont, depuis le départ, réticentes à l'idée de ce couple. Leila est ensuite tombée enceinte pour finalement avorter dans le dos de Samuel, mettant en péril leur relation. Ils ont su passer au-delà et avancer mais les révélations concernant la liaison passée entre Samuel et Aurore puis les disputes à répétition avec Noor auront eu raison du couple.