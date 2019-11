Valérie vient de s’échouer une plage après avoir dérivée pendant des milliers de kilomètres en pleine mer. Déboussolée par ces derniers jours terribles, elle est devenue amnésique et ne connaît plus rien de sa vie. Ce n’est pas encore gagné pour qu’elle puisse rentrer chez elle à Sète… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.