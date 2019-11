Valérié s'est échouée sur une plage !

Cela fait des jours que Valérie était portée disparue en mer. Au moment où tout le monde la croit morte, Valérie est finalement retrouvée sur une plage d’Algérie. Elle s’est échouée dans son canot de survie et est en très mauvaise condition. Entre les jours passés en mer sans boire et sans manger ainsi que le traumatisme de l’accident, Valérie va avoir de lourdes séquelles au moment de reprendre ses esprits. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.