Les Vallorta, responsables des empoisonnements ? Anna confronte Elisabeth !  

Alors que Léonard Vallorta est hospitalisé suite à sa blessure par balle, sa femme Elisabeth (Laure Killing dans la vie) est accusée par Anna Delcourt : un pesticide interdit en France est la cause de nombreuses intoxications et Anna est persuadée que ce sont les vignes des Vallorta qui empoisonnent la ville. Une femme est déjà morte et Judith, la fille de Chloé Delcourt, est gravement touchée ! — Extrait de l’épisode 26 de "Demain nous appartient" – Lundi 21 août 2017.