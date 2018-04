VERDICT - Les retrouvailles de Lucie et Marc Véry (épisode 200)

Comme on le dit souvent, l’amour est plus fort que tout. Mais jusqu’où peut-il aller ? C’est le jour tant attendu par Lucie. Dans quelques instants, elle recontrera Marc Véry en prison. Les premiers regards sont difficiles. En même temps, elle est face à un serial killer dont elle est tombée amoureuse. Les premiers échanges, quant à eux, sont houleux mais Lucie veut tourner la page. La jeune femme veut en avoir le cœur net sur les sentiments de Marc. L’aimait-il réellement ou était-ce seulement une pièce de son plan diabolique ? Les yeux dans les yeux, Marc lui affirme que ce qu’ils ont vécus était vrai. Mais Lucie a du mal à croire qu’un tueur en série, de femmes infidèles puisse réellement aimer. Toutefois, Marc semble sincère et lui avoue ses sentiments allant jusqu’à lui tendre la main. Touchée, Lucie accepte de lui prendre la main. Ce court instant de confidences et de proximité auront-t-ils permis à Lucie de tourner la page ? Extrait de l’épisode 200 de Demain nous appartient.