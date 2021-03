Véry projette son évasion ! - DNA du 26 mars 2021 en avance

Alors que Marc Véry étudie le plan de l'hôpital que lui a fait passer Lucie, William vient prendre de ses nouvelles. Marc se demande quand il va quitter l'hôpital. William lui dit qu'il devrait être remis à la police en début de semaine prochaine. Victoire et Georges se rapprochent et finissent par se réconcilier, malgré leurs divergences à propos de Lucie.Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.