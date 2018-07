DRAME - Victime de la malédiction, Robin perd le contrôle (épisode 243)

Alors qu’on croyait que la malédiction du mas était terminé, elle sévit malheureusement encore. Alors qu’Alex et Jeanne préparent son déménagement, ils sont arrêtés net par les cris stridents de Robin. En un rien de temps, Jeanne et Alex le rejoignent sur le balcon et retrouve un Robin complètement confus et hystérique. Pour cause, Robin croit apercevoir et sentir des cafards lui ramper sur tout son corps. Incontrôlable et désemparé face à cette situation surnaturelle, Robin veut en finir en tentant de se jeter par-dessus le balcon ! A-t-il commis l’irréparable ? La suite dans le prochain épisode. Extrait de l’épisode 243 de Demain nous appartient.