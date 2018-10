Victoire est CASH avec Martin : « Je cherche un plan cul » (épisode 319)

Victoire et Martin décident de sortir ensemble au Spoon. Mais ils ne semblent pas être sur la même longueur d’ondes. Après un long monologue de Martin sur ses anecdotes policières, Victoire n’hésite pas à être franche avec lui. Elle le trouve « chiant » et elle n’est pas venue pour écouter de longs discours et faire plus ample connaissance. Elle cherche un plan cul car personne ne l’a touchée depuis des semaines ! C’est un choc pour Martin qui est un peu surpris d’entendre Victoire dire ça aussi franchement. La jeune femme est cash ! Martin ne réfléchit pas longtemps avant d’accepter cette proposition… Extrait de l’épisode 319 de Demain nous appartient du mercredi 24 octobre 2018.