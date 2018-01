Bastien victime d'un accident de voiture, Victoire SOUS LE CHOC !

Alors que Bastien et Victoire vivaient enfin leur amour avec passion et sincérité, Victoire apprend une terrible nouvelle qui changera complètement le cours de sa vie. En effet, un soir, alors qu’elle échange sur sa relation fusionnelle avec Sandrine et Lucie, elle s’impatiente de l’arrivée de son homme qui devait les rejoindre depuis un bon moment. Nerveuse, la jeune femme commence alors à s’inquiéter jusqu’à ce que l’appel inattendu de Karim vienne interrompre la discussion : Bastien a eu un accident de voiture…Comment Victoire va-t-elle surmonter cette épreuve ? Quel est l’état de Bastien ? Pour en savoir plus, ne manquez pas l’épisode de demain à 19h20 sur TF1.