Victoire est en colère contre Lucie ! DNA du 10 mars 2021 en avance

Georges remarque que Victoire est préoccupée. Elle prétexte une embrouille avec Lucie et lui cache que la vraie raison de son humeur est qu'elle a vu Véry chez elle. Lucie est au chevet de son amant qui souffre de plus en plus.