Victoire et Sandrine au chevet de leur mère, inconsciente (épisode 517)

Victoire a réussi à sauver sa mère in extremis. Dans le coma à l’hôpital, Anne-Marie est entre la vie et la mort. Ses filles, Victoire et Sandrine, sont à son chevet. La copine de Georges pense qu’il est préférable de reporter la cérémonie de leur père, qui se fait enterrer demain : « On ne peut pas faire ça sans maman ». Sandrine, elle, est contre la volonté de sa mère. Les deux sœurs sont en désaccord… Anne-Marie va-t-elle se réveiller ? Quand Philippe va-t-il être enterré ? Retrouvez du lundi au vendredi "Demain nous appartient" sur TF1 à 19h20.