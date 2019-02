Victoire et Georges filent le parfait amour ! ❤ (épisode 392)

Depuis qu’ils se sont trouvés, Victoire et Georges ne se quittent plus. Les deux amoureux semblent filer le parfait amour à un seul détail près : Victoire refuse de parler de leur relation à son entourage ! Formelle, elle veut garder cela secret de peur de « casser l’ambiance de la coloc ». D’autant plus que Lucie travaille avec Martin et que ce dernier n’est pas au courant de leur liaison cachée : « Je ne suis pas vraiment avec Martin, il risque de mal le prendre. Et comme c’est ton boss, je ne voudrais pas que ça retombe sur toi ! ». Mais Gorges ne comprend pas la réaction de sa petite amie. La jeune interne risque de s’attirer des ennuis… Martin va-t-il l’apprendre ? Comment va-t-il réagir ? Extrait de l’épisode 392 de Demain nous appartient du lundi 4 février 2019.