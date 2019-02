Victoire et Georges s’embrassent enfin ! (Episode 391)

Il y a du nouveau à la coloc ! Pendant que Lucie est en vacances à Lisbonne avec Fred, Victoire décide d’organiser un diner à quatre avec Georges, Amanda et Martin. Après ce diner, on sent bien les tensions dans les deux couples. Victoire met un stop à Martin et Georges fait pareil à Amanda ! Dès le lendemain, Georges décide de rompre avec Amanda. Il veut déclarer sa flamme à Victoire. Après des mois à se tourner autour, Victoire et Georges se retrouvent enfin seuls et s’embrassent ! Comment va réagir Martin ? Victoire va-t-elle vouloir afficher ce nouvel amoureux ? Leur couple va-t-il durer ? La suite au prochain épisode… Extrait de l’épisode 391 de Demain nous appartient du vendredi 1er février 2018.