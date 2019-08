Victoire : "Je vais partir" (épisode 537)

Depuis que Victoire connaît toute la vérité, celle-ci ne veut plus voir Anne-Marie et Sandrine. Elle a l'impression de ne plus savoir qui elles sont réellement. Sandrine essaye de rassurer Victoire en lui disant que le plus important c'est qu'elle l'aime et qu'elle sera toujours là pour elle mais Victoire ne veut rien entendre et lui demande de prendre des distances... Une situation très dur pour Sandrine. Victoire annonce qu'elle va partir. Sandrine est sous le choc. Retrouvez tous les soirs sur TF1 "Demain nous appartient" à 19h20.