Victoire et Martin jouent au chat et à la souris ! (épisode 322)

L’égo de Victoire en a pris un coup… Les deux amants devaient se voir, mais Martin en a décidé autrement en annulant leur rencard à la dernière minute. Comme par hasard, il se retrouve dans le même bar ! Après avoir délibérément esquivé la jolie blonde, Victoire s’impose devant ses amis et attend des explications. De son côté, Martin crève l’abcès : « je vais être cash aussi, je n’aime pas qu’on me balade ! ». Vexé, le commandant ne sait plus comment réagir avec Victoire et aimerait apprendre à plus la connaître… L’heure est venue pour Victoire de parler de son passé et d’expliquer que durant sa « dernière histoire d’amour le garçon est tombé dans le coma »… Leur relation va-t-elle prendre un autre tournant ? Extrait de l’épisode 322 de Demain nous appartient du lundi 29 octobre 2018.