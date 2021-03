Victoire ment à la police ! - DNA du 22 mars 2021 en avance

Aurore, persuadée que Victoire est complice de Lucie et de Marc Véry, tente de la faire avouer lors d'un interrogatoire. Mais Victoire tient bon et continue de nier. Martin, qui observe derrière la vitre sans tain avec Georges, demande à ce dernier s'il pense Victoire innocente. Georges assure que oui, mais exprime son dégoût envers celle qui fut son amie.Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.