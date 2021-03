Victoire n'a plus de nouvelles de Georges - DNA du 23 mars 2021 en avance

En colère et déçu que Victoire ait pu être complice de Lucie et Véry, Georges a quitté la coloc et ignore ses messages. Mona est remontée contre Victoire car elle se doute que la jeune femme a trahi son fils. Véry se sent partir et conseille à Lucie de s'y préparer. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.