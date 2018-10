Victoire pleure sa meilleure amie (épisode 312)

Karim a tiré sur Lucie accidentellement. La jeune femme est en salle d’opération, en train de lutter pour survivre. Victoire est bouleversée de savoir son amie entre la vie et la mort. Elle attend, impuissante, que sa meilleure amie sorte du coma… C’est une situation qu’elle connait bien et qu’elle redoute. Bastien est toujours dans le coma et Victoire a fait un lourd travail pour se reconstruire. C’est aujourd’hui au tour de sa meilleure amie et même les mots de George n’arrivent pas à la réconforter. Et si Lucie y restait ? Comment va-t-elle faire sans elle ? Il faut garder espoir… Extrait de l’épisode 312 de Demain nous appartient du lundi 15 octobre 2018.