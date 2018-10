Victoire s’acharne pour sauver Lucie ! (épisode 313)

Lucie a été opérée par le docteur Dumaze mais son état est toujours critique. Les heures qui suivent l’opération vont être déterminantes. Mais Renaud est pessimiste, il pense qu’il n’a pas été bon pendant l’opération. Le lieutenant Salducci est toujours entre la vie et la mort… Pendant ce temps, son amie Victoire veille au grain en attendant que Lucie se réveille. Mais ce soir, tout va basculer ! Les machines s’affolent, Lucie est en fibrillation ventriculaire… Rémy amène le chariot de réanimation pour pouvoir choquer Lucie et faire repartir son cœur. Victoire se bat corps et âme pour ramener son amie à la vie. Lucie va-t-elle s’en sortir ? Extrait de l’épisode 313 de Demain nous appartient du mardi 16 octobre 2018.