Victoire et Sandrine, qui a gagné le pari ? (épisode 208)

Entre Victoire et Sandrine, le pari était lancé ! Si Victoire arrivait à faire réviser Lucas et qu’il obtenait une bonne note à son bac blanc de français, Sandrine offrirait à sa sœur le beau collier qu’elle adore. Alors, Lucas a-t-il tout donné lors de son examen ? Le lycéen, fier de lui, annonce à sa mère et sa tante qu’il a obtenu 14 sur 20 avec le sujet d’invention. Les deux sœurs sont heureuses mais Victoire ne perd pas le nord. Elle veut son collier. Sauf que Sandrine a oublié de lui dire qu’elle avait perdu le collier en question lors d’un voyage… Lucas, de son côté, n’oublie pas que sa tante lui a promis un jeu vidéo à 70 euros. Faute de collier, Victoire propose alors à sa sœur de payer le jeu vidéo de son fils ! Extrait de l’épisode 208 de Demain nous appartient.