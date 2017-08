TRAHISON - Victoire tend un piège à Franck  

Victoire Lazzari est mise en garde par sa chef. Elle ne s’investie plus au travail et quelqu’un efface et répond à ses mails à sa place. Comment se fait-il que Bastien ait reçu un mail de sa part alors qu’elle est certaine de ne pas l’avoir envoyé ? Bastien se doute de la réponse mais souhaite que Victoire la découvre d’elle-même : qui a accès à son ordinateur ? Victoire fait un test en laissant délibérément son ordinateur ouvert et ne peut plus nier l’évidence : c’est bien Franck qui répond à sa place et efface ensuite les traces de son passage. Pour Victoire Lazzari, la déconvenue est totale : son prince charmant Franck n’est peut-être pas celui qu’elle pensait connaitre. Elle tombe de haut ! — Extrait de l’épisode 21 de "Demain nous appartient" – Lundi 14 août 2017.