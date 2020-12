Victor menace Rémy à l'hôpital ! - DNA du 11 décembre 2020 en avance

Victor se rend à l’hôpital pour confronter Rémy. Il se range désormais du côté de son fils et accuse l’infirmier d’avoir agressé sa famille. Rémy a un alibi et nie toute implication dans le homejacking. Victor s’agace et le plaque contre le mur en exigeant son dossier. Pendant ce temps, Soraya annonce à Bilel son désir de quitter Sète pour la Martinique. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.