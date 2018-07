Victor ne veut pas voir Lou enceinte de Karim (épisode 257)

L’état de la petite Nina ne s’améliore pas. Marianne a proposé une solution qui pourrait la sauver à Lou et Karim. Les parents de Nina doivent faire un bébé médicament qui pourra être compatible avec sa sœur et lui faire don de sa moelle osseuse. Mais cette décision demande une profonde réflexion. Karim en parle avec Anna qui accepte car elle aime trop Nina et ne veut pas se mettre entre Karim et sa fille. Cependant, quand Lou en parle à Victor, c’est une autre histoire. Victor soutient Lou depuis le début et souhaite que Nina guérisse. Mais il ne supporte pas l’idée de voir Lou enceinte de son ex Karim. Extrait de l’épisode 257 de Demain nous appartient du lundi 30 juillet 2018.