Victoire et Bastien : l'amour au rendez-vous ?

Pourtant en faveur avec le déménagement de sa mère chez lui, Bastien semble regretter sa décision. En effet, Victoire avait appris plus de tôt de sa sœur, que le jeune homme serait en train d’adopter une stratégie de séduction en la faisant « baver » pour la conquérir. Agréablement surprise des réels sentiments de Bastien, Victoire décide alors de changer d’attitude et de jouer de cette nouvelle vie à trois pour pousser Bastien dans ses retranchements. Bastien semble déstabilisé par une nouvelle Victoire affirmée; ce qui le pousse à tout dire à sa mère sur la réelle nature de sa relation avec elle. Voyant le pire arriver, Victoire saute sur le bel homme et l’embrasse amoureusement pour le faire taire. Ce qui semble lui plaire…