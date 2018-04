La vision d’Alex dévoile de nouveaux détails révélateurs (épisode 193)

Les visions incessantes d’Alex le préoccupent de plus en plus puisqu’elles ne le quittent plus. Afin d’en savoir un peu plus sur ce qu’il lui arrive, il fait appel à Oriane Vasseur, un médium qui lui révèle plus tard ses pouvoirs. Celle-ci-lui apprend toutefois qu’avoir des visions risque d’ouvrir des espaces verrouillés de son esprit et que cela pourrait déclencher des émotions encore plus fortes. Elle décide ensuite d’aller plus loin en demandant à Alex de s’ouvrir complètement à elle et de lui raconter ce qu’il a vu dans ses visions. Dans cet instant de lâcher prise, Alex refait la même vision mais une nouvelle scène s’ajoute : le petit garçon de la forêt semble plus que jamais en danger. Alex comprend qu’on veut le tuer. Qui est bien ce petit garçon ? Et qui voudrait s’en prendre à lui ? Extrait de l’épisode 193 de Demain nous appartient.