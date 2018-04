Les visions d’Alex ne le quittent plus (épisode 192)

Avec la disparition de Medhi, les visions successives, Alex décide de prendre une douche afin de se détendre. Malheureusement, il se sent mal à l’aise. Au moment de prendre sa douche, la fameuse vision du petit garçon au manteau rouge et au jean bleu refait surface. Pourtant, il était persuadé que Medhi était le petit garçon de sa vision et il est dorénavant hors de danger. Alors pourquoi cette vision revient-elle une nouvelle fois ? Un danger serait-il en train d’arriver ? Extrait de l’épisode 192 de Demain nous appartient.