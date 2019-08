C'est officiel : Jenny et Dylan se sont dit oui ! Jenny rentre dans la famille Moreno. Christelle Moreno, qui n'était pas du tout pour ce mariage, décide de parler avec son fils et de lui dire combien elle l'aime et qu'elle sera toujours là pour lui. Découvrez un mariage rempli de joie et d'amour. Christelle Moreno offre à son fils et sa belle fille un voyage de 4 jours à Venise ! Vive les mariés ! Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.