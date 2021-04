Webserie DNHouse : Épisode 1 - La révélation

Pour réviser leur bac dans les meilleures conditions, les ados de Sète ont loué un superbe AirBnb avec piscine. Mais les conflits concernant la répartition du ménage et de la cuisine ne sont rien à côté de la découverte surprenante d'Arthur. Ce dernier a en effet trouvé un test de grossesse dans le sac de Charlie ! Dans la villa, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et cette question s'impose : entre Jules et Gabriel, qui est le père de l'enfant de Charlie ?