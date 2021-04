Webserie DNHouse : Épisode 2 - Les problèmes

A la villa, les rumeurs sur la grossesse de Charlie continuent d'alimenter les conversations des ados. Gabriel, qui craint d'être le père du potentiel enfant de Charlie, refuse de participer à ces messes basses. En soirée, Charlie lui informe qu'il n'a rien à craindre : le test est finalement négatif ! Cependant Jules a surpris leur conversation et entre dans une colère noire. Entre Jules et Gabriel, l'heure est au pugilat !